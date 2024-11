Lanazione.it - In Duomo lo spettacolo su S. Tommaso

A 800 anni dalla nascita e a 750 dalla morte di Sand’Aquino, il festival di Arte e Fede celebra il grande filosofo e teologo con lo“Scrivere di Dio –d’Aquino“ in programma sabato 9 alle 21 in. La scelta della cattedrale non è casuale:d’Aquino soggiornò proprio a Orvieto tra il 1261 e il 1265, dopo il rientro dall’Università di Parigi, dove la sua filosofia scolastica era celebrata. Il periodo orvietano fu segnato dalla redazione dell’Ufficio liturgico del Corpus Domini, commissionato da Papa Urbano IV a seguito del miracolo eucaristico di Bolsena, evento che ha rafforzato il legame spirituale trae la città umbra.