Gqitalia.it - I 100 migliori videogiochi di tutti i tempi, scelti da una giuria di esperti

Leggi tutto su Gqitalia.it

Con l’avvicinarsi della stagione natalizia, riuscire a capire quali sono idel 2024 può essere la carta vincente per conquistare un figlio o un nipote che è appassionato di gaming. Ma perché fermarsi qui e non spingersi oltre, stilando la classifica deidi. Di solito si prova a mescolare i generi cercando di proteggere i capisaldi intoccabili della storia del videogioco, puntando ad inserire i titoli che hanno cambiato il nostro modo di giocare. Qui a GQ abbiamo pensato di non abbandonarci al caos e coinvolgere i nostri amici piùin materia nella realizzazione di una lista. Parliamo di sviluppatori, streamer, registi e giornalisti del settore: gli Avengers dei videogame. Ogni votante aveva un compito: scegliere una top ten personale. Un gioco messo al primo posto riceve 10 punti. Uno al 10° posto riceve solo 1 punto.