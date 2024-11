Ilfattoquotidiano.it - Gp della Malesia, Pecco Bagnaia trionfa e prova a difendere il titolo mondiale. Secondo Jorge Martin, terzo Bastianini

non molla il: vince ine accorcia, anche se di poco, la distanza in classifica con l’altro ducatistache è avanti di 24 punti nella corsa alpiloti. Nel Gp di Sepang il campione italiano si impone in solitaria davanti allo spagnolo seguito da un altro italiano, Enea, che completa il podio tutto a tinte rosse come quellocasa di Borgo Panigale. Quarto posto per lo spagnolo Alex Marquez, anche lui su Ducati, che precede il connazionaleKtm Pedro Acosta, il franceseYamaha Fabio Quartararo e lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales.