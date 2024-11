Inter-news.it - Fiorentina, vittoria di misura col Torino: Inter momentaneamente superata

Leggi tutto su Inter-news.it

termina 0-1. Secondo tempo vivace, con due pali a testa colpiti dalle due squadre. Violaavanti di un punto in classifica sull’. PRIMO TEMPO – Aspettando-Venezia delle ore 20.45, in questa domenica pomeriggio di Serie A allo Stadio Olimpico Grandeva in scena. Valida per l’undicesima giornata di campionato, la sfida si apre con qualche problema per la squadra padrone di casa. Paolo Vanoli, infatti, perde al 16? Adams costretto ad uscire, al posto di Njie, per un problema muscolare. Le cose si mettono ancora peggio al 41?, quando Maripan lascia ampio spazio a Kean, lanciato verso la porta di Milinkovic-Savic, anche lui bruciato in uscita. L’ex bianconero infila in rete con freddezza lo 0-1. Subito dopo, al 43?, lo stesso Maripan vuole farsi perdonare dale quasi ci riesce infilando di testa il gol del pareggio.