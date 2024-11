Lanazione.it - Droghe sempre più diffuse, i medici: “Schiavi della cocaina fin da giovanissimi”

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 3 novembre 2024 – Lesonopiù, anche grazie a costi bassi che le rendono alla portata di tutti. Anche l’età di primo utilizzo si abbassa in maniera preoccupante, come ben sa Stefano Superbi, direttore di Villa Lorenzi, struttura che da 50 anni supporta giovani e adulti con problemi di dipendenza. Superbi, quali sono leche circolano di più? “La, sia sniffata che fumata, è ormai utilizzata su vasta scala e in maniera abitudinaria. L’eroina meno. Girano lesintetiche epiù spesso si prova un po’ di tutto, passando da una droga all’altra”. Perché meno eroina? “Non è socialmente performante. Allontana dagli amici, dal lavoro, dalla vita sociale. Non risponde alle richieste del mondo di oggi, isolando in un paradiso artificiale che la società odierna non ammette”.