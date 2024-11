Sport.quotidiano.net - Cinquina al Montebello. Il Forte a punteggio pieno

DEI MARMI 5DEI MARMI: Gnata, Borgo, Torner, Ipinazar F., Ipinazar P. , Chereches, Cacciaguerra, Ambrosio, Giovannelli. All. De Gerone.: Alvez, Torres, Schiavo, De La Rete, Torres Perez, Checchetto, Bolla, Iselle, Zordan. All. Zini. Arbitri: Ferrari, Diavoli. Marcatori: 8’ pt Ipinazar P., 17’ pt Borgo, 24’ pt Torner; 2’ st Ipinazar P., 9’ st Borgo, 16’ st Schiavo.DEI MARMI – Quattro su quattro, bel gioco e giovani che accumulano minuti, alla faccia di una rosa, forse, un po’ cortina e, sicuramente, falcidiata dagli infortuni. Ilmata 5-1 ile consolida la sua leadership in campionato. Partita che inizia con undei Marmi subito aggressivo a fare la partita.