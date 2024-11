Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, "tutto finto?". La soffiata di Nadia Mayer: cosa succede lontano dalle telecamere

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

L'immobiliare in tv tira eccome e la prova è, il programma di Real Time capace di arrivare al 4,2% di share in access prime time battendo addirittura un rivale agguerrito e ultra-promosso come Chissà chi è, il nuovo show di Discovery condotto da Amadeus. Merito, anche dei protagonisti del programma, sei agenti divisi tra Milano e Roma, che si sfidano per accontentare voglie ed esigenze dei concorrenti in cerca di un appartamento. Secondo Repubblica, la trasmissione è l'equivalente "mattonato" di Masterchef: così come quest'ultimo ha rivoluzionato il rapporto dei telespettatori con la cucina, cosìsta facendo diventare dipendenti gli italiani dal design, dall'arredamento, dalla redistribuzione degli spazi eccetera.