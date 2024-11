Lanazione.it - All’orizzonte c’è lo sbarco di Markovski. L’allenatore macedone domani in città

Leggi tutto su Lanazione.it

Sarà Zare Morkovski a completare lo staff tecnico del Pistoia Basket, il tecnico è atteso a Pistoia lunedì per poi mettersi a disposizione della società ed entrare così ufficialmente nello staff tecnico biancorosso. Nato a Skopje il 28 ottobre 1960,ha trascorso buona parte della sua carriera di allenatore in Italia dove è arrivato per la prima volta nel 1991 alla guida di Sassari dove è rimasto per tre anni, poi Reggio Emilia, la squadra con cui ha fatto il suo esordio nella massima serie, Avellino, Bologna, Milano, Pesaro, Venezia, Caserta, Scafati, e di nuovo Sassari. Un tecnico con esperienza e di carattere, su questo non ci sono dubbi. Ci sarà solo da capire quale ruolo gli verrà affidato dalla società.