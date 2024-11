Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2024 ore 13:30

DEL 2 NOVEMBREORE 13.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA OSTIENSE EFIUMICINO. IN VIA APPIA CODE A TRATTI TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO IL LITORALE. RICORDIAMO CHE, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PONTE, SONO ATTIVE MODIFICHE ALLASULLA VIA DEL MARE E SU VIA OSTIENSE: IN PARTICOLARE LA VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VITINIA E IL RACCORDO VERSO, VICEVERSA L’OSTIENSE È CHIUSA TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. INOLTRE, SU ENTRAMBE LE TRATTE È ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI PORTATA SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZA.