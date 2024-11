Trovata Scomparsa da settimane la scoperta choc della sorella di Roberta

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Purtroppo la notizia è stata confermata, dopoè stata rivenerdì 1 novembre senza vitaZanella, la 38enne originaria di Monclassico in Val di Sole di cui non si avevano notizie da giorni, precisamente dal 14 ottobre. Le sue tracce si erano perse nel paese del comune di Dimaro Folgarida e i familiari avevano denunciato lail 14 ottobre, giorno in cui poi erano state avviate anche le ricerche in tutta la zona. Ricerche che, però, avevano portato a un nulla di fatto, lasciando la famiglia38enne in un forte stato di agitazione.Zanellain Trentino, trovato il suo cadavere A supporto delle ricercheprotezione civile, dei vigili del fuoco e delle squadre speciali erano stai impegnati anche dei cani molecolari e dei droni che avevano coperto buona parteval di Sole. Tutto inutile purtroppo.