Tragico schianto in autostrada | la macchina prende il volo tragedia

Unincidente stradale ha causato la morte di un uomo di 42 anni intorno alle 4 di questa mattina sull’A30 in direzione Avellino, all’altezza del chilometro 1, nel Salernitano. La vittima, originaria di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), era alla guida di un suv compatto di colore bianco. La dinamica dell’incidente Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, per cause ancora da accertare. L’auto, dopo aver sbandato, si è ribaltata lungo la carreggiata, provocando l’impatto fatale. Le circostanze dell’accaduto restano al vaglio delle autorità competenti. Interventi e viabilità Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area. Purtroppo, per il 42enne non c’è stato nulla da fare.