Tragedia di Valencia la rabbia degli allenatori della Liga | Assurdo scendere in campo E’ molto triste VIDEO

Leggi tutto su Dayitalianews.com

“È chiaro che tutto questo non ha senso, quello che sta succedendo è qualcosa didifficile”, così Diego Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid non le manda a dire e attacca la, il massimo campionato di calcio spagnolo, considerato insensibile alladi. L’ira è stata provocata dalla decisione di rinviare soltanto due delle dieci partite previste dal calendario per il weekend, cioè– Real Madrid e Villarreal – Rayo Vallecano. Il Cholo ha manifestato la sua disapprovazione durante la conferenza stampa alla vigiliapartita fra la sua squadra e il Las Palmas. “Ci sono persone che stanno attraversando momenti terribili. Ciò che sta succedendo da una parte è durissimo per il numero di vittime e dall’altra è emozionante per le migliaia di persone scese in strada ad aiutare, una cosa che dice un mondo di bene di questo Paese.