Lanazione.it - «Splasticando i fiumi» con il Consorzio di Bonifica

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 2 novembre 2024 – Nei giorni in cui si ricorda la drammatica alluvione di Firenze che ha pesantemente segnato anche il comprensorio Alto Valdarno e in un periodo in cui i cambiamenti stanno mostrando tutta la loro violenza, è fondamentale acquisire consapevolezza e comprendere che i comportamenti umani si riflettono sull’ambiente, in modo profondo e a volte irreversibile. E’ questo il messaggio che intende lanciare ildi2 Alto Valdarno ad Autumnia, dove torna in campo con AMICO CB2, il progetto didattico-educativo-esperienziale ideato in collaborazione con Eta Beta APS, per consentire agli studenti di “toccare con mano” l’impatto che le scelte dell’uomo possono avere sui corsi d’acqua.