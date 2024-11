Slot soddisfatto della resilienza del Liverpool mentre va in testa con la vittoria del Brighton

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-02 21:14:48 Il web non parla d’altro: Arneè stato felicissimo del modo in cui il suoha risposto battendo ilquesto pomeriggio. I Seagulls hanno dominato il primo tempo e hanno meritatamente condotto nell’intervallo grazie al bel gol di Ferdi Kadioglu. Ma Cody Gakpo ha pareggiato con un tiro-cross che ha eluso tutti ed è entrato prima che Mohamed Salah segnasse un tiro di curling che assicurasse lae portasse i Reds in cima alla classificaPremier League, a due punti di vantaggio dal Manchester City, che era sorprendentemente in vantaggio. battuto a Bournemouth. I nostri marcatori pic.twitter.com/N7xeNLr1mk —FC (@LFC) 2 novembre 2024ha detto: “Penso che accadano molte cose durante una stagione. A volte devi difendere il vantaggio, a volte devi rimontare dopo essere andato sotto 1-0.