Lanazione.it - Serie televisiva su Amanda Knox, via alle riprese nei giorni del delitto

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Perugia, 2 novembre 2024 – Diciassette anni dopo, esattamente lo stesso giorno in cui si consumò ildella studentessa Meredith Kercher,torna sul luogo dell’omicidio per raccontarlo dal suo punto di vista. Un ritorno metaforico, ma non per questo meno clamoroso. L’americana oggi trentasettenne è diventata anche produttriceed in questa nuova avventura ha finanziato la“Blue Moon” che ruota proprio intorno aldi via Pergola, avvenuto a Perugia la notte il primo novembre del 2007. “Blue Moon” sarà trasmesso negli Stati Uniti da Hulu, il canale in streaming della Disney. La coproduttrice è Monica Lewinsky, la ex stagista della Casa Bianca divenuta famosa per lo scandalo che, nel 1998, coinvolse l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.