Quei novanta minuti tra passione e amarcord

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024)(più recupero) di. Una marea di. Tante risate. Qualche lacrimuccia. E un finale a dir poco a sorpresa. Tutto questo – e molto altro ancora – è ’Il ragioniere, l’arbitro e il postino’, l’ultima fatica letteraria del giornalista-scrittore romagnolo Flavio Bertozzi. ’Il ragioniere, l’arbitro e il postino’ – quasi mezzo secolo di vita buttato giù di getto da un impiegato amministrativo classe 1976 con in tasca un impolverato diploma di Ragioneria e una laurea in Nostalgia Canaglia – è il libro giusto per provare a rievocare un universo scolastico che non c’è più. Un universo fatto di professoresse sexy come un surgelato dell’Orogel, di presidi in gonnella simpatici come una colonscopia, di registri di classe cartacei, di ricreazioni allergiche all’inclusività, di gite al gusto di tempeste ormonali, di notti prima degli esami al sapore di Holly e Benji.