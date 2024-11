Anteprima24.it - Prevenzione del tumore al seno, buon numero di adesioni alla ‘Race for the cure’

Tempo di lettura: 2 minutidei tumori ale l’avvio della Campagna per la vaccinazione antinfluenzale della stagione 2024/2025 sono stati al centro dell’attenzione questa mattina a piazza Castello per la manifestazione “Race for the Cure”, promossa da Komen Italia da 25 anni. L’evento, che ha dato il via ad un weekend dedicatosolidarietà, si avvale della collaborazione dell’Asl di Benevento. Per combattere ilalsono stati instti in piazza ambulatori medici per effettuare screening gratuiti, mammografie e vaccinazione antiinfluenzale. La risposta è stata molto positiva da parte dei cittadini: almeno un centinaio in questa mattinata di sabato si sono sottoposti a screening per effettuare una prima diagnosi. Soddisfatto il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe: “Queste giornate sono fondamentali. Crediamo nella