Preghiera della sera 2 Novembre 2024: "Dona sollievo ai malati" Dona sollievo ai malati". Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello).

“Dammi un tuo segno”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù ...

Due giorni di preghiera per Sara, domenica i funerali a Costa Volpino

per Sara, domenica i funerali a Costa Volpino Ivrea, messe e preghiere nelle chiese e al cimitero con il vescovo

Siracusa. Padre Edwin, domani sera Veglia di Preghiera . Lunedì alle ore 10.30 i funerali

Veglia di . Lunedì alle ore 10.30 i funerali Il pellegrinaggio lauretano del 2 maggio apre a Cremona il IV Centeneraio della Santa Casa di Sant’Abbondio: ricco calendario di iniziative

Veglia di preghiera per i due ragazzi morti tra Suno e Cressa

per i due ragazzi morti tra Suno e Cressa Gennaio, l’agenda del vescovo di Trento Lauro Tisi

Preghiera di oggi 2 novembre alla Madonna del Carmine: protegge le anime del Purgatorio Oggi 2 novembre preghiamo la Madonna del Carmine affinchè protegga le anime del Purgatorio e le accompagni in Paradiso ... (lalucedimaria.it)

Oggi 2 novembre preghiamo la Madonna del Carmine affinchè protegga le anime del Purgatorio e le accompagni in Paradiso ... Oggi 2 novembre è la Commemorazione dei defunti: la memoria di chi è nella vita eterna Oggi 2 novembre si celebra la Commemorazione dei defunti, tutti coloro che hanno terminato la vita terrena e si trovano in quella eterna. (lalucedimaria.it)

Oggi 2 novembre si celebra la Commemorazione dei defunti, tutti coloro che hanno terminato la vita terrena e si trovano in quella eterna. 2 novembre in Terra Santa sotto la guerra “Ricordati, Signore dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto nel segno della fede”.Il ricordo della preghiera per tutti i defunti è quotidiano, il 2 novembre la preghiera diventa solenne e universale. C ... (toscanaoggi.it)

“Liberami da ogni male”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special ...