Ilfoglio.it - Meloni si guardi dal nemico vero: non l’opposizione, ma l’economia

(Ilfoglio.it - sabato 2 novembre 2024) Al direttore - E’ la somma che fa il totale, diceva il grande Totò. Non sempre è. Il pacifista collettivo, ad esempio, trascende la somma dei pacifisti individuali. Il pacifista individuale può essere un arruffapopoli, un contaballe per tornaconto elettorale, un prezzolato da potenze straniere, ma anche un gandhiano, un religioso che rifiuta per principio l’uso delle armi, un sincero fautore della kantiana pace perpetua; e anche un ministro o un leader di partito che, per calcolo politico o confidando nella scarsa memoria degli elettori, tacciono ipocritamente sulla presenza delle truppe nordcoreane nel Donbas. Sono gli stessi che fecero, se è consentito il francesismo, un mazzo così a Macron quando propose di inviare un contingente militare europeo in Ucraina.