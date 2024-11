Quifinanza.it - Le 5 collane da uomo più costose

Il mondo della gioielleria di lusso perpuò sembrare un universo a parte, ma per i collezionisti e gli appassionati rappresenta molto più di un semplice accessorio. Lepiùmai realizzate per il pubblico maschile sono dei veri capolavori, dove l’arte incontra la rarità delle pietre preziose e una storia che affonda le radici in tempi e culture lontane. Questi gioielli esclusivi raccontano storie di maharaja, maestri orafi e pietre leggendarie. Andiamo a scoprire le più notevoli, ordinate dalla meno alla più costosa. Collana Serpenti Viper di Bulgari: lusso e design La collana Serpenti Viper di Bulgari, proposta a circa 15mila dollari, è uno dei gioielli più ricercati del marchio italiano, celebre per il design ispirato alla forma sinuosa del serpente.