Lautaro vince il Golden Foot 2024 Sono felice e grato

La cerimonia del Pallone d’Oro si è conclusa con l’amaro in bocca perMartinez e i tifosi nerazzurri, con entrambe le parti in questione che si attendevano un risultato ben diverso dal settimo posto finale, dove “diverso” non stava a significare gloria, ma un piazzamento quantomeno ai piedi del podio, che avrebbe avuto un sapore totalmente più dolciastro rispetto al risultato poi maturato. Il riscatto Per fortuna la delusione per il capitano e miglior marcatore straniero della storia nerazzurra è stata smaltita in un battito di ciglia, con l’argentino che ha ricevuto un ulteriore premio gratificante, ovvero il, riconoscimento attribuito a chi con le proprie prestazioni individuali ha contribuito in maniera significativa ai risultati e alle vittorie del proprio club e della propria nazionale.