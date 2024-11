Spazionapoli.it - “La Juventus segue il calciatore”, Giuntoli prepara uno sgambetto al Napoli: Manna è avvisato!

La stagione è appena iniziata, ma i club son già concentrati sulla prossima sessione di mercato. Le ultimissime sulle idee dele non solo. L’inizio di stagione sorride aldi Antonio Conte. Tra lo scetticismo generale, il neo allenatore azzurro è riuscito a rubare la scena a suon di vittorie. Il gioco espresso non sarà certamente eccezionale, ma ciò che conta è la classifica. Quest’ultima, vede ilin netto vantaggio rispetto alle inseguitrici, motivo per il quale è possibile intuire il gran lavoro svolto dal condottiero salentino. Ovviamente, i traguardi raggiunti sono minimi, ma al tempo stesso son stati resi possibili anche dalla società che ha investito una grossa somma di denaro durante il mercato estivo. In città, infatti, sono arrivati alcuni giocatori dal calibro internazionale che hanno migliorato la squadra.