Incidente ferroviario, è tragedia: cosa è successo

Nel primo pomeriggio di oggi, una donna è stata travolta e uccisa da un treno a Diano Marina, in provincia di Imperia. L’è avvenuto intorno alle 13:40, causando l’interruzione della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia tra Andora e Imperia in entrambe le direzioni. Le autorità stanno ancora indagando per determinare la dinamica dell’accaduto e identificare il convoglio coinvolto. Non è ancora chiaro se la donna sia stata investita dall’Intercity partito da Milano Centrale alle 11:10 e diretto a Ventimiglia con arrivo previsto alle 14:54, o da un altro treno in transito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer), che stanno conducendo le indagini per stabilire se si tratti di un tragicoo di un gesto volontario.