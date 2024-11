Ilgiorno.it - Il corteo in difesa dell’ex cartiera: "Quel caminone è la nostra storia"

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Numerosi bareggesi hanno risposto ieri mattina all’appello del Comitato ex, ritrovandosi per una camminata in centro attorno all’area dove insiste la struttura. Prima che ilsi muovesse, alcuni componenti dell’associazione culturale Metis hanno letto testimonianze e ricordi di chi ha lavorato nei capannoni della ex filanda ed ex. Ildella exè stato per decenni il simbolo dell’emancipazione delle bareggesi: nei primi decenni del secolo scorso le donne lasciavano il lavoro nei campi per andare a lavorare, a turni, inla prima fabbrica, la ex filanda, come preparatrici dei bozzoli o filatrici. Nei decenni successivi si è poi lavorato la carta.