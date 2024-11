Oasport.it - Francesco Bagnaia conquista la pole-position a Sepang! Tempo spaziale davanti a Martin

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Ci si aspettava un duello per ladel GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Il confronto trae Jorgec’è stato perché i due si sono dimostrati di un altro pianeta nel corso di questo time-attack a. Il campione del mondo in carica e il leader della classifica generale di questo campionato si sono sfidati a suon di record della pista e quando sembrava cheavesse portato l’asticella troppo in alto anche per Pecco, il piemontese ha sfoderato un ultimo tentativo incredibile. Con ildi 1:56.337,ha ottenuto quindi la quintastagionale, la 23ª in top-class, togliendo più di un secondo al record della pista dell’anno scorso che gli apparteneva e precedendo di 0.216 il rivale iberico.