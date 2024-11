Finalmente posso dirvelo Roberta Di Padua due mesi di silenzio e ora il ritorno Con annuncio

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Duedi. Ma oraDiè tornata con belle notizie. Avevamo lasciato la ex dama di Uomini e Donne travolta dalle voci di una dolce attesa. Voci che però lei stessa aveva alimentato mostrandosi insieme al suo compagno, Alessandro Vicinanza, con un paio di scarpette da neonato in mano. Erano sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, quindi davanti a una folta schiera di fotografi. Da tempo circolano i rumor su una sua possibile gravidanza. Con l’ex cavaliere di UeD e anche ex fidanzato di Ida Platano le cose vanno alla grande. Stanno insieme da, ci sono state le presentazioni ufficiali col figlio che lei ha avuto da una precedente relazione e soprattutto tornati nello studio di Maria De Filippi non hanno nascosto di voler metter su famiglia. Leggi anche: “Ma è lei, dopo anni è tornata”.