Spazionapoli.it - “Felicissimo di essere al Napoli”, l’agente di un titolarissimo fa sognare i tifosi

Leggi tutto su Spazionapoli.it

“E’di vestire la maglia del”,di unfa: le dichiarazioni complete nell’intervista Lo straordinario inizio di stagione delsta facendoe non solo. Gli azzurri sono reduci da un ruolino di marcia pazzesco, che li ha portati al primo posto in classifica dopo 10 giornate con 4 punti di vantaggio sull’Inter campione d’Italia in carica. Bisognerà continuare con questa costanza fino alla fine dell’anno se si vorrà credere realmente nella vittoria del quarto scudetto. L’ostacolo Atalanta non sarà affatto facile da superare, specie se si considera il bilancio che Gian Piero Gasperini ha contro gli azzurri e lo stato di forma della Dea. Questo Antonio Conte lo sa bene e ha preparato a dovere la squadra, spostando gli allenamenti addirittura alle 12.