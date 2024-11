Ilfattoquotidiano.it - “Dormivo in auto, oggi fatturo 30 milioni. Mi hanno minacciato con una pistola puntata alla testa, ho pensato ‘adesso muoio'”: parla Lorenzo Ruzza, il “re degli orologi” di TikTok

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“Sui social sono io, però più esaltato. La gente vuole il trash e glielo do”. Con la sua proverbiale schiettezza,, il venditore dipiù cliccato di Internet, si racconta senza filtri in una lunga intervista al Corriere della Sera. Maglioncino blu elettrico, Rolex Daytona al polso e un sorriso sornione,è diventato il “re”sugrazie a una personalità prorompente e a un linguaggio schietto che spesso rende i suoi video virali. Ma dietro l’immagine ostentata di ricchezza e successo, si nasconde una storia di riscatto e determinazione. La sua passione per glinasce in gioventù, con un episodio che ricorda con affetto: “Avevo 15 anni quando mio padre portò a casa un sacchetto con dentro otto Rolex falsi, uno per ogni figlio. Ero affascinato da quell’o, volevo capire come funzionasse. È lì che è nato tutto”.