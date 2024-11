Inter-news.it - Di Gregorio-Payero e Sommer-Nzola: uno è rigore. Indovinate quale

Didue pesi due misure. Uno non è, l’altro sì. Sfioricchiare o non sfioricchiare, questo è il dilemma. DUE PESI DUE MISURE – La Juventus oggi ha ritrovato i tre punti battendo l’Udinese al Bluenergy Stadium, grazie ad un autogol del portiere Okoye e alla conclusione del giovane Savona. Una vittoria, che permette alla formazione di Thiago Motta di agguantare l’Inter al secondo posto in classifica, in attesa che i nerazzurri scendano in campo domani sera contro il Venezia a San Siro. Ma durante il primo tempo di Udinese-Juventus, precisamente al minuto 24, è avvenuto un duro contrasto tra Michele Di, portiere bianconero, e Martin, centrocampista dell’Udinese. Episodio giudicato sia dall’arbitro Rosario Abisso che dal Var Paterna con un fallo a favore della Vecchia Signora.