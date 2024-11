Ilgiorno.it - Aggressione choc nel Pavese, minaccia col coltello un prete e il suo vice: “Vi uccido”

Avrebbeto di morte une il suocon un, per poi terrorizzare i clienti di una pizzeria. Protagonista è un uomo di nazionalità francese di 51 anni, L.J.M., che è stato bloccato e denunciato dai carabinieri di Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia. I fatti sono avvenuti venerdì sera. L’uomo, apparso “in evidente stato di alterazione psicofisica”, ha aggredito il parroco del paese e il suoparroco con in mano una serramanico. Dopo averli spaventato ha raggiunto un ristorante iniziando a infastidire i clienti. All’arrivo dei carabinieri, il francese ha puntato contro di loro la lama intimando di non avvicinarsi. Poi, mentre un militare lo ha distratto, l’altro gli si è avvicinato riuscendo a disarmarlo. L’uomo è stato denunciato trasportato all'Ospedale Civile di Vigevano, nel centro psico-sociale.