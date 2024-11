Oasport.it - WTA Hong Kong, Shnaider e Fernandez avanti, bene Boulter, Yuan fa fuori Kenin

(Di venerdì 1 novembre 2024) Tutto secondo pronostico nel WTA 250 dise non per un match che è stato una sorpresa. Sorpresa che è arrivata in apertura di giornata con il nettissimo successo da parte diYue su Sofia: finisce con un doppio 6-3 in favore della tennista cinese che non ha mai perso il servizio in tutto il match, è sempre rimasta in controllo e ha meritato la vittoria, scagliando per giunta ben otto ace.che in semifinale affronterà la britannica Katieche non ha avuto nessun problema nello sbarazzarsi della russa Anastasia Zakharova con il punteggio di 6-4 6-0 in appena un’ora e un quarto di gioco. Dopo un primo set equilibrato deciso solo da un break nel decimo gioco, il secondo parziale è stato a senso unico.