Vede la polizia e si disfa di un pacchetto di sigarette: dentro c'erano 11 dosi di cocaina - Controlli serrati nelle vie di Milano da parte degli agenti di polizia. Due gli arresti avvenuti nelle scorse ore per reati legati alla droga. Entrambi sono stati fermati durante sopralluoghi di routine. Intorno alle 15 di giovedì 31 ottobre la volante del commissariato di Quarto Oggiaro ha Milanotoday.it - Vede la polizia e si disfa di un pacchetto di sigarette: dentro c'erano 11 dosi di cocaina Leggi tutto su Milanotoday.it (Milanotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Controlli serrati nelle vie di Milano da parte degli agenti di. Due gli arresti avvenuti nelle scorse ore per reati legati alla droga. Entrambi sono stati fermati durante sopralluoghi di routine. Intorno alle 15 di giovedì 31 ottobre la volante del commissariato di Quarto Oggiaro ha

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:lae sidi un pacchetto di sigarette: dentro c'erano 11 dosi di cocaina; Torino,arresta giovane con 200 gr. di hashish in p.zza Baldissera; SBK, CIV: Pirro porta lain pista a Imola per celebrare il 10° titolo; Controlli rafforzati in vista del G7: due uomini sorpresi con cocaina e hascisc; Caivano: in possesso di una pistola, se nedurante il controllo. Ladi Stato trae in arresto tre persone; Euro 2024, vigilia con giallo: lapiomba nel ritiro della Nazionale; Approfondisci 🔍

Che succede se non ci si ferma all’alt della polizia

(laleggepertutti.it)

Fuga spericolata del conducente che non rispetta l’intimazione di fermarsi: è resistenza a pubblico ufficiale? È sufficiente darsi alla fuga anziché fermarsi all’alt del pubblico ufficiale o è necessa ...

Anche se è amore non si vede streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Anche se è amore non si vede in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Anche se è amore non si vede in gratis con pubblicità ...

Vede la Polizia, ingoia gli ovuli di eroina e scappa, nigeriano arrestato a Ballarò

(blogsicilia.it)

In queste ore si stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza ... Una sentenza che da fiducia a chi opera nelle periferie penitenziarie Questo il commento della UILPA Polizia ...

Su scooter rubato vede carabinieri e scappa, si schianta e muore

(msn.com)

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - A bordo di uno scooter rubato è scappato alla vista dei carabinieri e, senza casco, si è schiantato contro ... Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente.