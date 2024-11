Uomini e Donne, attuale protagonista del Trono over non è sincero? “È iscritto a varie app di incontri” (Di venerdì 1 novembre 2024) Un attuale protagonista del Trono over di Uomini e Donne è nel mirino di una pesante accusa. Come reagirà la produzione del dating show di Maria De Filippi? Dalla giornata di ieri ha iniziato a circolare sui social una segnalazione su Vincenzo La Scala, cavaliere dell’attuale edizione del programma di Canale 5. L’uomo, che nel parterre ha iniziato a frequentare Barbara De Santi, sarebbe stato accusato di non essere una persona sincera. A pubblicare la segnalazione l’influencer Deianira Marzano, dopo aver ricevuto in direct alcuni messaggi. Uno di questi le è stato inviato da una fonte vicina a un’ex del volto di Uomini e Donne: Ciao Deia. Vorrei segnalare che Vincenzo La Scala attualmente presente a Uomini e Donne non è sincero riguardo alla propria situazione e alle proprie intenzioni. Si tratta di una persona tendente alla menzogna e attualmente iscritta a varie app di incontri. Isaechia.it - Uomini e Donne, attuale protagonista del Trono over non è sincero? “È iscritto a varie app di incontri” Leggi tutto su Isaechia.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Undeldiè nel mirino di una pesante accusa. Come reagirà la produzione del dating show di Maria De Filippi? Dalla giornata di ieri ha iniziato a circolare sui social una segnalazione su Vincenzo La Scala, cavaliere dell’edizione del programma di Canale 5. L’uomo, che nel parterre ha iniziato a frequentare Barbara De Santi, sarebbe stato accusato di non essere una persona sincera. A pubblicare la segnalazione l’influencer Deianira Marzano, dopo aver ricevuto in direct alcuni messaggi. Uno di questi le è stato inviato da una fonte vicina a un’ex del volto di: Ciao Deia. Vorrei segnalare che Vincenzo La Scala attualmente presente anon èriguardo alla propria situazione e alle proprie intenzioni. Si tratta di una persona tendente alla menzogna e attualmente iscritta aapp di

Uomini e Donne, attuale protagonista del Trono over non è sincero? “È iscritto a varie app di incontri”

(isaechia.it)

La segnalazione sul volto del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne: “È iscritto a numerose app di incontri” ...

