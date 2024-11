Tumore alla prostata e diagnosi con l’intelligenza artificiale, l’urologo: ecco che cosa ci aspetta - Torino, 1 novembre 2024 – diagnosi del Tumore alla prostata – la neoplasia maschile più diffusa in Italia - e utilizzo dell’intelligenza artificiale. Per ora l’ospedale Mauriziano di Torino – nell’Urologia diretta dal dottor Roberto Migliari – ha avviato uno studio (retrospettivo). Quali sono gli obiettivi? Lo abbiamo chiesto all’urologo Alessandro Giacobbe. Tumore alla prostata e intelligenza artificiale Stiamo parlando della lettura delle risonanze magnetiche che oggi richiede l’esame di un radiologo esperto che sia capace di usare tecnologie avanzate. Quale aiuto può invece garantire l’Ia? Quali sono i vantaggi e le criticità ancora da valutare? A questo link i dati dell’Airtum Lo studio al Mauriziano "Lo studio approvato dal Comitato etico – chiarisce l’urologo – si concentra su esami del passato. Naturalmente per poter procedere è stato richiesto il consenso ai pazienti. Quotidiano.net - Tumore alla prostata e diagnosi con l’intelligenza artificiale, l’urologo: ecco che cosa ci aspetta Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Torino, 1 novembre 2024 –del– la neoplasia maschile più diffusa in Italia - e utilizzo del. Per ora l’ospedale Mauriziano di Torino – nell’Urologia diretta dal dottor Roberto Migliari – ha avviato uno studio (retrospettivo). Quali sono gli obiettivi? Lo abbiamo chiesto alAlessandro Giacobbe.e intelligenzaStiamo parlando della lettura delle risonanze magnetiche che oggi richiede l’esame di un radiologo esperto che sia capace di usare tecnologie avanzate. Quale aiuto può invece garantire l’Ia? Quali sono i vantaggi e le criticità ancora da valutare? A questo link i dati dell’Airtum Lo studio al Mauriziano "Lo studio approvato dal Comitato etico – chiarisce– si concentra su esami del passato. Naturalmente per poter procedere è stato richiesto il consenso ai pazienti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:fulminee con l’AI: in meno di 10 minuti al Mauriziano per i tumori; IA per, studio al Mauriziano di Torino;con l’intelligenza artificiale, l’urologo: ecco che cosa ci aspetta; TORINO " L'IA e la Realtà Aumentata in aiuto per laprecoce del; Torino, Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata contro ildella; Intelligenza artificiale e realtà aumentata, all'ospedale le nuove frontiere per combattere il

Tumore alla Prostata - Diagnosi e Trattamento

(msn.com)

Tumore alla prostata: come viene diagnosticato (esplorazione rettale, test del PSA, biopsia e altre indagini). Trattamento: prostatectomia, radioterapia, terapia ormonale e altri approcci terapeutici.

Tumore alla prostata: è asintomatico e si cura ma non va trascurato

(ecodibergamo.it)

L’ESPERTO. L’intervento non è sempre necessario in tempi brevi. La «Unit» dell’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo. Siamo alle soglie di novembre, mese scelto per la campagna internazionale di sensibi ...

Rivoluzione nella diagnosi del tumore alla prostata con l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata

(giornalelavoce.it)

Studio al Mauriziano di Torino: IA e realtà aumentata per diagnosi più rapide e precise del tumore alla prostata ...

Ricerca: RM, algoritmi e ologrammi 3D per diagnosi precoci del tumore alla prostata

(ildenaro.it)

L’Intelligenza Artificiale e la Realtà Aumentata come strumenti chiave nella diagnosi precoce e di precisione per il tumore della prostata. Nel reparto di Urologia dell’ospedale Mauriziano di Torino, ...