The Fantastic Four | First Steps nuovi sorprendenti dettagli su H E R B I E e su chi lo interpreta

Fantastic Four: First Steps, nuovi sorprendenti dettagli su H.E.R.B.I.E. e su chi lo interpreta Il 2025 si preannuncia un anno ricco di contenuti per il MCU, anche se The Fantastic Four: First Steps rimane una delle uscite più attese dell'anno. Il reboot si è fatto attendere a lungo e con il regista di WandaVision Matt Shakman a dirigere i lavori, sembra che ci sia in serbo qualcosa di speciale. Sappiamo da tempo che H.E.R.B.I.E. sarà presente nel film, poiché l'adorabile Highly Engineered Robot Built for Interdimensional Exploration è stato presentato nel primo poster promozionale. Ora, The Cosmic Circus riporta che l'attore e burattinaio britannico Jack Parker porterà in vita H.E.R.B.I.E. in The Fantastic Four: First Steps. In precedenza ha interpretato Pip in The Acolyte e Shrinker in Beetlejuice Beetlejuice. Non è chiaro se Parker doppierà anche H.E.R.B.I.E.

