Tante olive ma poco olio, il clima tra le cause: il bilancio 2024 (Di venerdì 1 novembre 2024) Nel Fermano quest'anno "ci sarà poco olio". NonosTante la grande quantità di olive raccolte non si può dire lo stesso della resa di olio al quintale. E questo fattore non può portare il costo a scendere Ilrestodelcarlino.it - Tante olive ma poco olio, il clima tra le cause: il bilancio 2024 Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Nel Fermano quest'anno "ci sarà". Nonosla grande quantità diraccolte non si può dire lo stesso della resa dial quintale. E questo fattore non può portare il costo a scendere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Fedagripesca Toscana: "Resaai minimi storici, fra il 6 e il 10% (contro una media del 12-16%)"; BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 29 ottobre 2024; Sostenere le rese e la qualità dell'; Quest’anno la raccolta dellepotrebbe essere più difficile che mai. Ecco perché; Previsioni per la campagna olearia 2023-2024; Ecco il prezzo medio stimato per l’di oliva 2024/2025; Approfondisci 🔍

Olio, Fedagripesca Toscana: "Quest’anno rischio scarsa quantità, resa delle olive ai minimi storici"

(gonews.it)

“La raccolta delle olive inizia con molte difficoltà: l’andamento climatico non ci favorisce visto che in Toscana ha piovuto tanto, le piante sono cariche ...

Olio, si prospetta un'annata da ricordare: “Eccezionale. Il problema sono le rese”

(firenzetoday.it)

Quantità di olive aumentata rispetto al 2023 ma le piogge avrebbero complicato le cose. E il problema degli abbandoni tocca anche Reggello: “Produzione quasi dimezzata rispetto al passato” ...

È la migliore marca di olio extravergine in commercio: qualità più alta di tutti a soli 6 euro

(gazzettinodelgolfo.it)

Tra gli oli extravergine in commercio, la qualità non è sempre indice di prezzo più alto: le analisi rivelano grosse sorprese.

Il 2024 non sarà una grande annata per l’olio di oliva

(ambienteambienti.com)

La raccolta delle olive è iniziata in anticipo quest'anno e già cominciano ad arrivare le prime stime che indicano come la produzione di olive e di olio si abbasserà di circa il 40% rispetto a quella ...