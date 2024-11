Svizzera: start-up med-tech aspira a esplorare mercato cinese con CIIE (Di venerdì 1 novembre 2024) Pechino, 01 nov – (Xinhua) – La start-up Svizzera del settore di tecnologie mediche, Terapet, che esporra’ per la prima volta all’imminente 7ma edizione della China International Import Expo (CIIE), aspira a cercare opportunita’ commerciali nel crescente mercato sanitario cinese. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Svizzera: start-up med-tech aspira a esplorare mercato cinese con CIIE Leggi tutto su Romadailynews.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Pechino, 01 nov – (Xinhua) – La-updel settore di tecnologie mediche, Terapet, che esporra’ per la prima volta all’imminente 7ma edizione della China International Import Expo (),a cercare opportunita’ commerciali nel crescentesanitario. Agenzia Xinhua

Lavoro in Svizzera nel Settore Pubblico: cosa sapere

Si tratta, dunque, di posti di lavoro nel settore pubblico svizzero, presso aziende, enti e società che fanno parte dell’Amministrazione Federale. La maggior parte delle ricerche di personale ...

Lo straordinario percorso di uno degli imprenditori più ricchi della Svizzera

Nel 2012, l’imprenditore svizzero ha fondato a Londra la società Checkout.com. La start-up fornisce servizi di pagamento ad aziende come Netflix, Pizza Hut, Adidas e Sony. La crescita dell ...

Lavoratori frontalieri Svizzera: chi sono, cosa cambia nel 2024, novità

Con il Decreto Omnibus divenuto Legge, arrivano alcune novità riguardo la tassazione dei lavoratori frontalieri in Svizzera. Queste nuove norme sono andate ad assorbire le disposizioni previste ...

SVIZZERAI vip e il check-up total body da 3mila franchi

E ora sta diventando una vera e propria tendenza anche in Svizzera. Ma quali sono i vantaggi ... Richiesta alle stelle a Zurigo Tim Seithe, CEO di una startup zurighese specializzata nell ...