Storia diplomatica | i podcast del ministero degli Esteri

(Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- Una nuova occasione di “ascoltare” lacon l’ultimo episodio che si aggiunge alla serie “orale della diplomazia italiana” curata dalAffarie della Cooperazione Internazionale: Protagonista delè l’Ambasciatore Gaetano Cortese, la cui intervista si aggiunge alle otto già disponibili sul canale “Voci dalla Farnesina” e pubblicate su piattaforme come Spreaker, Spotify e Apples: https://diplosor.wordpress.com/gaetano-cortese/ Ilesplora il percorso professionale dell’Ambasciatore Cortese, ripercorrendo le esperienze maturate in oltre quarant’anni di carriera. Tra i temi trattati figurano gli esordi in Paesi strategici durante la Guerra Fredda, come Jugoslavia e Cuba, e momenti cruciali a Washington, Bruxelles, L’Aia, oltre al periodo trascorso alla Presidenza della Repubblica con il Presidente Oscar Luigi Scalfaro.