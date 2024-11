Spagna sale a 158 il bilancio delle vittime | si cercano decine e decine di dispersi Accuse per la mancata allerta

Leggi tutto su Dayitalianews.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: Il governatore di Valencia si difende dallesulla: “Avvisi già da domenica”. Re Felipe: “L’allarme non è finito”. Il primo ministro Sanchez: “Restate a casa“. Ilnell’alluvione indiventa con il passareore sempre più tragico: le ultime notizie ufficiali contano almeno 158 morti confermati, mentre si continuano a cercare, che secondo il governo sono ancora ‘’. “Ci vorranno anni”, dicono in molti per risollevarsi da questa catastrofe e, intanto, l’emergenza, non è affatto finita. “Dico ai cittadini della zona che la Dana continuerà, non è finita, quindi bisogna stare attenti”, ha avvertito il premier Pedro Sánchez in visita a L’Eliana (Valencia), dove è stato stabilito il centro principale per la gestione dei soccorsi. “Chiedo a tutti di seguire le indicazioniautorità.