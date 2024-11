Spagna devastata, individuati altri 70 corpi. Più di mille dispersi - Le recenti alluvioni che hanno colpito la Spagna hanno lasciato una scia di devastazione e un bilancio tragico. Secondo quanto riportato da El Diario, sono almeno 1900 le persone disperse, un numero che potrebbe risultare sovrastimato considerando che circa 600 persone sono state già ritrovate. Tuttavia, il bilancio delle vittime sembra destinato a salire. Le autorità hanno confermato la presenza di almeno 70 corpi già individuati, in attesa di rimozione. La situazione drammatica a Chiva: “Intere case distrutte” La città di Chiva, nella regione di Valencia, è tra i luoghi più colpiti. La sindaca, Amparo Fort, ha descritto uno scenario apocalittico: “Intere case sono andate distrutte, non sappiamo se ci fossero persone all’interno o meno”, ha dichiarato alla radio nazionale RNE. Thesocialpost.it - Spagna devastata, individuati altri 70 corpi. Più di mille dispersi Leggi tutto su Thesocialpost.it (Thesocialpost.it - venerdì 1 novembre 2024)- Le recenti alluvioni che hanno colpito lahanno lasciato una scia di devastazione e un bilancio tragico. Secondo quanto riportato da El Diario, sono almeno 1900 le persone disperse, un numero che potrebbe risultare sovrastimato considerando che circa 600 persone sono state già ritrovate. Tuttavia, il bilancio delle vittime sembra destinato a salire. Le autorità hanno confermato la presenza di almeno 70già, in attesa di rimozione. La situazione drammatica a Chiva: “Intere case distrutte” La città di Chiva, nella regione di Valencia, è tra i luoghi più colpiti. La sindaca, Amparo Fort, ha descritto uno scenario apocalittico: “Intere case sono andate distrutte, non sappiamo se ci fossero persone all’interno o meno”, ha dichiarato alla radio nazionale RNE.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alluvione in, le notizie di oggi in diretta | Almeno 205 morti, 70 corpida recuperare, allerta rossa in Andalusia. «Trovate delle vittime intrappolate nelle auto in un tunnel»;70 corpi. Più di mille dispersi; Approfondisci 🔍

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, almeno 202 vittime. Allerta maltempo anche in Andalusia e Baleari - Video

(3bmeteo.com)

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore, ma ora l'allerta rossa si sposta più a nord. AGGIORNAMENTO ORE 13. SITUAZIONE IN NETTO PEGGIORAMENTO SULLA PROVINCIA DI CASTELLON. Vige l'allerta rossa ...

Spagna sott’acqua, almeno 158 i morti «decine di dispersi»

(ilmanifesto.it)

Clima (Europa) Quasi tutte le vittime sono di Valencia. Si scava nel fango. Sotto accusa il presidente della giunta: ritardi nel dare l’allarme. Di Lorenzo Tecleme ...

Spagna, alluvione devasta Valencia: 105 morti. Si cercano dispersi

(lapresse.it)

Case sommerse dall'acqua, persone intrappolate e auto inghiottite dal fango a Valencia. Sono le immagini scioccanti della Spagna, colpita da potenti piogge ...

Alluvioni in Spagna: oltre 150 morti, prosegue l'allerta meteo mentre si cercano i dispersi

(it.euronews.com)

La Spagna orientale è ancora sommersa dall'acqua e dal fango per la devastante alluvione causata dalle forti piogge che da martedì ha ucciso almeno 158 persone, di cui 155 solo nella regione di ...