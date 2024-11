Gaeta.it - Sicurezza informatici negli uffici giudiziari: il Csm avvia un’indagine sui recenti attacchi hacker

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Lenotizie di accessi non autorizzati ai sistemidel Ministero della Giustizia in Italia hanno sollevato preoccupazioni significative. La situazione ha spinto i consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura a intraprendere misure concrete per tutelare i dati sensibili e la funzionalità degli. Marco Bisogni, Ernesto Carbone e Genantonio Chiarelli hanno annunciato l’apertura di una pratica specifica nel contesto delle loro funzioni in seno alla Settima Commissione, mirando a fare luce sui livelli attuali didei sistemiutilizzati. L’intrusione nei sistemiLe indagini relative a questa situazione hanno rivelato un accesso abusivo ai sistemi elettronici del Ministero della Giustizia che ha riguardato diversidislocati in almeno cinque città italiane.