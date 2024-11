Sanità, De Luca: Presto grandi risultati sulle liste d’attesa - “Fra dicembre e gennaio dell’anno prossimo avremo grandi risultati sulle liste d’attesa, un impegno che del resto abbiamo preso anche con il ministro della Salute”. Lo ha detto, nel corso della diretta Fb, il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca. “Stranamente da qualche settimana vengono trasmessi i dati che non sottolineano file e problemi – ha detto – cominciano ad accorgersi delle eccellenze della Campania”. Da qui De Luca ha chiamato in causa alcune di queste eccellenze: “Siamo all’avanguardia per l’area emodinamica ma anche per l’ortopedia per i tempi di operazione di fratture al femore al Ruggi di Salerno, per la chirurgia della faringe al Monaldi. E poi abbiamo un risultato di eccellenza alla clinica Montevergine di Avellino, all’oncologia del polmone al Moscati, del seno al Pascale, del melanoma”. Leggi tutto su Ildenaro.it (Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- “Fra dicembre e gennaio dell’anno prossimo avremo, un impegno che del resto abbiamo preso anche con il ministro della Salute”. Lo ha detto, nel corso della diretta Fb, il presidente della Regione Campania, Vincenzo de. “Stranamente da qualche settimana vengono trasmessi i dati che non sottolineano file e problemi – ha detto – cominciano ad accorgersi delle eccellenze della Campania”. Da qui Deha chiamato in causa alcune di queste eccellenze: “Siamo all’avanguardia per l’area emodinamica ma anche per l’ortopedia per i tempi di operazione di fratture al femore al Ruggi di Salerno, per la chirurgia della faringe al Monaldi. E poi abbiamo un risultato di eccellenza alla clinica Montevergine di Avellino, all’oncologia del polmone al Moscati, del seno al Pascale, del melanoma”.

Sanità:De Luca, a rischio chiusura Ps Cardarelli e Ospedale Mare

"Nei pronto soccorso oggi non siamo in condizione di fare turni normali perché mancano i medici. Accade oggi nei luoghi territoriali ma presto anche su ospedali grandi come Cardarelli, Ospedale del Mare"

Sanità, allarme di De Luca: «Cardarelli e Ospedale del Mare rischiano la chiusura»

«Nei pronto soccorso oggi non siamo in condizione di fare turni normali perché mancano i medici. Accade oggi nei luoghi territoriali ma presto anche su ospedali grandi come ...

Sanità, De Luca: “A rischio chiusura i Pronto Soccordo del Cardarelli e Ospedale Mare”

Dopo aver analizzato la critica condizione in cui imperversa la sanità italiana, De Luca lamenta le ingiustizie e richiede provvedimenti.

Sanità, l'allarme di De Luca: "Senza medici, a rischio chiusura pronto soccorso Cardarelli e Ospedale del Mare"

Il presidente della Regione Campania è intervenuto al giuramento dei nuovi medici laureati: "Nei pronto soccorso oggi non siamo in condizione di fare turni normali. Accade oggi nei luoghi territoriali ...