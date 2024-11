Parti di cornicione cedono a Roma in via del Corso, un passante ferito ma fortunatamente fuori pericolo (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di tinte drammatiche ha avuto luogo a Roma questa mattina, quando un pezzo di cornicione della chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria è crollato, colpendo un passante di 51 anni. L’incidente è avvenuto attorno alle 10 in via del Corso, una delle strade più affollate della capitale. Nonostante la gravità della situazione, il ferito ha riportato solo lesioni lievi ed è stato prontamente trasportato all’ospedale Fatebenefratelli per ricevere le cure necessarie. I dettagli dell’incidente L’accaduto si è verificato in una zona Particolarmente frequentata, e nonostante la sorpresa e il panico iniziale, le conseguenze non si sono rivelate fatali. Il passante, un cittadino italiano, è stato colpito dalle Parti staccate della facciata della chiesa, ma, grazie all’immediato intervento delle autorità , le sue condizioni sono state stabilite come non gravi. Gaeta.it - Parti di cornicione cedono a Roma in via del Corso, un passante ferito ma fortunatamente fuori pericolo Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di tinte drammatiche ha avuto luogo aquesta mattina, quando un pezzo didella chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria è crollato, colpendo undi 51 anni. L’incidente è avvenuto attorno alle 10 in via del, una delle strade più affollate della capitale. Nonostante la gravità della situazione, ilha riportato solo lesioni lievi ed è stato prontamente trasportato all’ospedale Fatebenefratelli per ricevere le cure necessarie. I dettagli dell’incidente L’accaduto si è verificato in una zonacolarmente frequentata, e nonostante la sorpresa e il panico iniziale, le conseguenze non si sono rivelate fatali. Il, un cittadino italiano, è stato colpito dallestaccate della facciata della chiesa, ma, grazie all’immediato intervento delle autorità , le sue condizioni sono state stabilite come non gravi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dia Roma in via del Corso, un passante ferito ma fortunatamente fuori pericolo; Cadidavid: vandalizzato il Monumento dei Caduti, indagini della Polizia in corso; Francesco Totti sorprende i fan alla parata di Gladiatore II a Lucca Comics&Games; Selvaggia Lucarelli, la sua casa è un paradiso con vista spettacolare: vi lascerà senza fiato; Riforma dell'autonomia del Trentino Alto Adige: inizia il percorso legislativo in Consiglio dei Ministri; Teo Teocoli, il retroscena sulla vita di Adriano Celentano: "La moglie ha sconvolto tutto"; Approfondisci 🔍

Roma, cadono parti cornicione chiesa del centro a Roma: un ferito

(tg24.sky.it)

Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria in via del Corso, al centro di Roma. Un uomo è rimasto leggermente ferito e portato in ospedale. Sul posto pattuglie del I ...

Cadono parti cornicione chiesa del centro a Roma,un ferito

(ansa.it)

Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa dei Santi Nomi di Gesu' e Maria in via del Corso, al centro di Roma. Un uomo è rimasto leggermente ferito e portato in ospedale. (ANSA) ...

Roma, crollano parti di cornicione da una chiesa: paura in via del Corso: un uomo ferito

(video.corriere.it)

Paura in centro a Roma. I vigili del I Gruppo sono intervenuti, intorno alle 10 di oggi 1 novembre, in via del Corso 45, nel cuore della Capitale, a causa della caduta di alcune parti di cornicione da ...

Roma, crollano parti di cornicione da una chiesa in via del Corso: un ferito in ospedale

(msn.com)

Scampata tragedia nella chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria,gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco hanno transennato l'area ...