Nove milioni l’anno per il resort (con spa) degli agenti in Albania: è polemica per l’appalto del Viminale. “Soldi sperperati per propaganda” (Di venerdì 1 novembre 2024) Vitto e alloggio in resort a quattro e cinque stelle, per una spesa complessiva massima di 8.897.200 euro. Tanto ha stanziato il governo per mantenere in Albania per un anno 295 uomini di Polizia e Carabinieri, impegnati nella gestione dei centri per il trattenimento dei migranti di Shëngjin e Gjadër, peraltro ancora vuoti a causa delle mancate convalide dei trasferimenti da parte dei giudici di Roma. Il ministero dell’Interno ha aggiudicato – non è chiaro se a seguito di una gara – il “servizio di alloggiamento in camere singole alberghiere con ristorazione e servizi connessi” alla società Rafaelo resort di Shëngjin, che metterà a disposizione le strutture “Rafaelo Executive” e “Hotel Comfort“, due alberghi sul mare a cinque e quattro stelle con spiaggia privata, centro benessere, piscine e ristorante. Ilfattoquotidiano.it - Nove milioni l’anno per il resort (con spa) degli agenti in Albania: è polemica per l’appalto del Viminale. “Soldi sperperati per propaganda” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Vitto e alloggio ina quattro e cinque stelle, per una spesa complessiva massima di 8.897.200 euro. Tanto ha stanziato il governo per mantenere inper un anno 295 uomini di Polizia e Carabinieri, impegnati nella gestione dei centri per il trattenimento dei migranti di Shëngjin e Gjadër, peraltro ancora vuoti a causa delle mancate convalide dei trasferimenti da parte dei giudici di Roma. Il ministero dell’Interno ha aggiudicato – non è chiaro se a seguito di una gara – il “servizio di alloggiamento in camere singole alberghiere con ristorazione e servizi connessi” alla società Rafaelodi Shëngjin, che metterà a disposizione le strutture “Rafaelo Executive” e “Hotel Comfort“, due alberghi sul mare a cinque e quattro stelle con spiaggia privata, centro benessere, piscine e ristorante.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:l’per il(con spa) degli agenti in Albania: è polemica per l’appalto…; Migranti, per l’alloggio dei 295 agenti in Albania prevista una spesa di 9l’: vivranno in…; Poliziotti italiani nei centri migranti in Albania: 9all'per vitto e alloggio in hotel a 4 o 5 stelle, con accesso al mare, piscina e spa; Nuovodi lusso a Stresa: investimento da 50edifici; +++CDA SOLE 24 ORE Spa: IL GRUPPO CHIUDE IL SEMESTRE IN UTILE DI € 2,9- CRESCONO I RICAVI A € 106,9(+2,2%) - CONTINUA IL MIGLIORAMENTO DELLA PFN (+€ 10,4); R Collection verso i 40 mln nel 2024. Due beach club e poi le città d’arte; Approfondisci 🔍

Nei primi 9 mesi dell’anno, 6,6 miliardi di investimenti

(ilsole24ore.com)

Secondo Jll, è quasi il doppio rispetto allo stesso periodo di un anno fa (inclusi sviluppi e share deal). In testa, in termini di volumi, office e retail ...

“Arrow Global” e “Mangia’s” spenderanno 120 milioni di euro per il Kamarina Resort a Scoglitti

(radiortm.it)

Tornerà molto presto a splendere il villaggio di Kamarina, a Scoglitti. La “Global Arrow”, con sede nel Regno Unito, società che acquista portafogli di debito ...

Brunello Cucinelli, i ricavi salgono a 920 milioni in 9 mesi

(informazione.it)

MILANO Nei nove mesi Brunello Cucinelli ha ... la griffe umbra continua a crescere e raggiunge 920 milioni di euro di fatturato dall’inizio dell’anno grazie al contributo di 300 milioni ...

Gruppo Volkswagen: 6,5 milioni veicoli nei primi nove mesi dell’anno

(msn.com)

In totale, dopo nove mesi, sono stati consegnati 6,52 milioni di veicoli a livello globale, con una diminuzione del -2,8% rispetto all’anno precedente, quando erano stati consegnati 6,72 ...