Napoli-Atalanta Conte in conferenza stampa | orario tv e streaming

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Alle 14:30 di oggi, venerdì 1° novembre Antoniointerverrà inper presentare, match dell’undicesima giornata di Serie A 2024/2025, in programma alle 12:30 di domenica 3 novembre. Prima contro terza della classe. L’viene dal successo sofferto contro il Monza, mentre ilè reduce dalla bellissima vittoria di San Siro contro il Milan. Tanti i temi d’attualità per. Uno di questi è naturalmente la formazione che scenderà in campo contro la Dea: Lukaku è intoccabile, proprio come Kvaratskhelia. Un ballottaggio può essere quello tra Politano e Neres, ma per il resto sembrano esserci pochi dubbi nell’11 titolare. Da valutare la situazione in infermeria che al momento vede al suo interno il solo Lobotka. Ilha 25 punti, è primo in classifica e sogna la fuga.