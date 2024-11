Oasport.it - MotoGP, sfida serrata tra Martin e Bagnaia verso la Sprint di Sepang. Bastianini terzo incomodo

(Di venerdì 1 novembre 2024) Tutto pronto ain vista di un sabato di fuoco, in cui i riflettori saranno puntati sulle qualifiche e sulladel Gran Premio della Malesia 2024, valevole come penultimo round stagionale del Mondiale. Il weekend entra nel vivo con la lotta per la pole position e soprattutto con l’assegnazione di punti cruciali nella corsa al titolo tra Jorgee Francesco. Lo spagnolo del Team Pramac è leader della generale con un margine di 17 punti sul campione del mondo in carica, quando mancano dueRace e due gare lunghe al termine della stagione, quindi ogni singolo episodio rischia di rivelarsi decisivo per l’esito finale di questa volata conclusiva (in attesa di scoprire dove andrà in scena l’ultimo GP, dopo l’annullamento dell’appuntamento inizialmente previsto a Valencia).