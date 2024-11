MotoGP prove libere GP Malesia oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

MotoGP rompe il ghiaccio del Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2024. Il paddock, impegnato nella tournée asiatica, che terminerà proprio con questo weekend di gara, si prepara a vivere i titoli di coda della lotta al mondiale. Jorge Martin detta il passo, mentre Francesco Bagnaia insegue a soli ventidue punti di distanza. L’appuntamento malese potrebbe rivelarsi l’atto conclusivo di una corsa al titolo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso negli ultimi mesi. Il weekend parte da venerdì 1 novembre, con i piloti impegnati nelle prove libere. Le FP1 sono attese a partire dalle 03:45 italiane, mentre il prequalifiche partirà alle 08:00. Infine, le FP2 andranno in scena nella giornata di sabato 2 novembre, tra le 03:10 e le 03:40. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Larompe il ghiaccio del Gran Premio della, penultimo appuntamento della stagione 2024. Il paddock, impegnato nella tournée asiatica, che terminerà proprio con questo weekend di gara, si prepara a vivere i titoli di coda della lotta al mondiale. Jorge Martin detta il passo, mentre Francesco Bagnaia insegue a soli ventidue punti di distanza. L’appuntamento malese potrebbe rivelarsi l’atto conclusivo di una corsa al titolo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso negli ultimi mesi. Il weekend parte da venerdì 1 novembre, con i piloti impegnati nelle. Le FP1 sono attese a partire dalle 03:45 italiane, mentre il prequalifiche partirà alle 08:00. Infine, le FP2 andranno in scena nella giornata di sabato 2 novembre, tra le 03:10 e le 03:40.

