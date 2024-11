Mostre Bologna, la pittura della dinastia Savini al Museo dell'Ottocento - Bologna, 1 novembre 2024 - Una grande esposizione delle opere della famiglia Savini, interpreti delle diverse correnti stilistiche della pittura del secolo XIX, al Museo dell'Ottocento, in piazza San Michele 4/C. Le opere saranno esposte fino al 3 marzo 2025. La mostra Gli spazi del complesso museale accolgono le realizzazioni dei vari membri della dinastia ai quali sono dedicati anche dei panel specifici. L'esposizione osserva l'ordine cronologico: si inizia con Giacomo Savini (Bologna, 1768-1842), esponente del fiorente periodo Neoclassico e noto in particolare per la sua vocazione paesaggistica. La collezione propone alcuni rarissimi dipinti inediti. Ilrestodelcarlino.it - Mostre Bologna, la pittura della dinastia Savini al Museo dell'Ottocento Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it (Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 - Una grande esposizionee operefamiglia, interpretie diverse correnti stilistichedel secolo XIX, al, in piazza San Michele 4/C. Le opere saranno esposte fino al 3 marzo 2025. La mostra Gli spazi del complesso museale accolgono le realizzazioni dei vari membriai quali sono dedicati anche dei panel specifici. L'esposizione osserva l'ordine cronologico: si inizia con Giacomo, 1768-1842), esponente del fiorente periodo Neoclassico e noto in particolare per la sua vocazione paesaggistica. La collezione propone alcuni rarissimi dipinti inediti.

Giacomo (1768-1842) Alfonso (1838-1908) Alfredo (1868-1924)

Museo Ottocento Bologna presenta una grande esposizione sulla famiglia Savini, i cui protagonisti, possono essere considerati specchio dell'Ottocento artistico bolognese.

L'Ottocento bolognese della dinastia Savini in mostra al Museo Ottocento Bologna

Il Museo Ottocento Bologna presenta, dal 18 ottobre 2024 al 3 marzo 2025, la mostra Dinastia Savini Giacomo (1768-1842 ... 1838-1908), celebre per la pittura di genere, prima di impronta neo-pompeiana ...

La mostra "Dipinti e disegni di antichi maestri dal XVI al XIX secolo" è un tuffo nell'arte e nella storia, attraverso i capolavori che hanno segnato l'evoluzione pittorica tra il XVI e il XIX secolo.

