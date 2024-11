Miguel Bosé contro tutti sulle alluvioni a Valencia | Il cambiamento climatico? Non esiste | tutta colpa delle scie chimiche

Leggi tutto su Open.online

(Di venerdì 1 novembre 2024) Cambiamenti climatici? Macché. Catastrofi come quella che nei giorni scorsi si è abbattuta su, provocando oltre 200 morti e decine di migliaia di sfollati, sono il risultato«pratiche inllate di ingegneria climatica,o HAARP, che causano solo dolore, sofferenza e povertà». Ne è convinto, che ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui si dice «devastato per la catastrofe avvenuta a, Cuenca e Albacete». Il cantante spagnolo rivela di essere «furioso e pieno di rabbia» e inil governo spagnolo – «un gruppo di delinquenti», niente meno – della tragedia avvenuta a. «Il? Una bufala» Nel suo sfogo social, in gran parte sgrammaticato e scritto interamente in caps lock,invita a diffidare di chi ini cambiamenti climatici per quanto accaduto in Spagna.