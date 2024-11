Migranti, per l’alloggio dei poliziotti in Albania prevista una spesa di 9 milioni l’anno (Di venerdì 1 novembre 2024) Alloggiare 295 agenti delle Forze di Polizia in Albania, per la gestione dei due centri per Migranti (vuoti) di Shegjin e Gjader peserà sulle casse italiane per 9 milioni di euro all’anno. È quanto prevedono i documenti del ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza), visionati da LaPresse, relativi all’aggiudicazione del «servizio di alloggiamento in camere singole alberghiere con ristorazione e servizi connessi per la durata di 12 mesi, al costo unitario giornaliero omnicomprensivo di euro 80» e «per una spesa massima stimata di euro 8.897.200». Rafaelo Resort (Facebook).La cifra stanziata a notte per ogni agente è pari a 80 euro Gli agenti sono alloggiati infatti due hotel con spiaggia privata, centro benessere, piscine e ristorante. Lettera43.it - Migranti, per l’alloggio dei poliziotti in Albania prevista una spesa di 9 milioni l’anno Leggi tutto su Lettera43.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Alloggiare 295 agenti delle Forze di Polizia in, per la gestione dei due centri per(vuoti) di Shegjin e Gjader peserà sulle casse italiane per 9di euro al. È quanto prevedono i documenti del ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza), visionati da LaPresse, relativi all’aggiudicazione del «servizio di alloggiamento in camere singole alberghiere con ristorazione e servizi connessi per la durata di 12 mesi, al costo unitario giornaliero omnicomprensivo di euro 80» e «per unamassima stimata di euro 8.897.200». Rafaelo Resort (Facebook).La cifra stanziata a notte per ogni agente è pari a 80 euro Gli agenti sono alloggiati infatti due hotel con spiaggia privata, centro benessere, piscine e ristorante.

